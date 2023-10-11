Не совершайте эти ошибки при эксплуатации холодильника

Выбирать неправильное место для установки холодильника. Многие современные модели холодильников имеют универсальные климатические классы N-T и SN-T. Другими словами, они могут работать в диапазонах от +16 до +43 градусов и от +10 до +43 градусов соответственно. Но если вы будете устанавливать их на пол с подогревом, вплотную к стене либо кухонной гарнитуре, под солнечные лучи, на балкон, в подвал либо в другое холодное неотапливаемое место, то работать они будут с повышенной нагрузкой.

Неправильно хранить продукты. Продукты, которые вы помещаете в морозилку с капельной системой, нельзя прислонять к задней стенке. В противном случае она покроется льдом, который при разморозке не успеет полностью оттаять. Если холодильник оснащён системой No Frost, то важно обращать внимание на внешний вид продуктов в холодильной камере. Кладите туда все влажные продукты в контейнерах или пакетах.