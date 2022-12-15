Нет, это не хайтек-мыло: Oppo создала новейший прототип трекера здоровья

Нет, это не хайтек-мыло: Oppo создала новейший прототип трекера здоровьяКогда в продаже - неизвестно
Компания Oppo представила умный трекер здоровья, предназначенным для всей семьи. Подобно фитнес-трекерам и смарт-часам, Oppo OHealth H1 использует датчики для отслеживания различных показателей здоровья. Но в отличие от носимых устройств, прототип предназначен для того, чтобы держать его в руке.
Хотя это только концепт, Oppo называет H1 первым продуктом своего "умного медицинского суббренда", запущенного в этом году, OHealth.
H1 использует датчики и алгоритмы для получения показаний ЭКГ, частоты сердечных сокращений, содержания кислорода в крови и температуры тела. Также утверждается, что устройство способно отслеживать сон, а при контакте с кожей, по словам Oppo, H1 может проводить аускультацию сердца и легких. По словам Oppo, показания могут сниматься одновременно или по одному для большей точности. Для использования функций H1 не нужен смартфон
Oppo считает, что внешний вид H1 должен отличаться от "промышленного дизайна" большинства медицинских устройств и выглядеть более привлекательно в домах людей. Из-за веса в 95 грамм H1 можно легко носить с собой и использовать любыми членами семьи.