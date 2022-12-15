Нет, это не хайтек-мыло: Oppo создала новейший прототип трекера здоровья

Хотя это только концепт, Oppo называет H1 первым продуктом своего "умного медицинского суббренда", запущенного в этом году, OHealth.

H1 использует датчики и алгоритмы для получения показаний ЭКГ, частоты сердечных сокращений, содержания кислорода в крови и температуры тела. Также утверждается, что устройство способно отслеживать сон, а при контакте с кожей, по словам Oppo, H1 может проводить аускультацию сердца и легких. По словам Oppo, показания могут сниматься одновременно или по одному для большей точности. Для использования функций H1 не нужен смартфон

Oppo считает, что внешний вид H1 должен отличаться от "промышленного дизайна" большинства медицинских устройств и выглядеть более привлекательно в домах людей. Из-за веса в 95 грамм H1 можно легко носить с собой и использовать любыми членами семьи.