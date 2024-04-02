Никогда не стирайте эти вещи в стиральной машине

Никогда не стирайте эти вещи в стиральной машинеИначе вы можете испортить их или само устройство
Одежда с декоративными элементами из металла или камнями. Дело в том, что эти элементы могут повредить машину или же другие вещи. Лучше их стирать руками.
Одеяла и матрасы. Может случиться так, что вода и моющее средство по ним распределятся неравномерно. Кроме того, весят обычно матрасы и одеяла и так много, а во влажном виде они становятся ещё тяжелее.
Обувь. Она может повредить саму стиральную машину. А если вы неправильно выберите режим, то ещё и испортите саму обувь.
Подушки с эффектом памяти. При механической стирке материал, из которого эти подушки делают, превращается в поролон. Лучше отнести их в химчистку.
Резиновые коврики. Из-за мелких частиц клея и резины бытовая техника может выйти из строя.
Плюшевые игрушки. Во многих из них есть какие-либо электронные компоненты или мелкие шарики. В процессе стирки игрушка может вообще порваться, из-за чего эти шарики засорят фильтр.