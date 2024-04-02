Никогда не стирайте эти вещи в стиральной машине

Одежда с декоративными элементами из металла или камнями. Дело в том, что эти элементы могут повредить машину или же другие вещи. Лучше их стирать руками.

Одеяла и матрасы. Может случиться так, что вода и моющее средство по ним распределятся неравномерно. Кроме того, весят обычно матрасы и одеяла и так много, а во влажном виде они становятся ещё тяжелее.

Обувь. Она может повредить саму стиральную машину. А если вы неправильно выберите режим, то ещё и испортите саму обувь.