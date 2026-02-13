Новые роботы-пылесосы Anker уже в РФ: до 68 дней работы без помощи человека

Новые роботы-пылесосы Anker уже в РФ: до 68 дней работы без помощи человекаСами моют швабру
© Anker
Так, швабра постоянно промывается проточной водой прямо во время работы. Каждый проход по полу выполняется уже чистой щеткой.
Старшая модель, eufy Omni E28, получила съемный пылесос FlexiOne™. Его можно отсоединить от базы и использовать отдельно. Мощность всасывания — 20 000 Па. Против запутывания используется щетка DuoSpiral. Сама выдвигается вперед и сбрасывает намотавшиеся волосы.
У младшей модели, eufy Omni E25, тоже есть самоочистка швабры и мощное всасывание. Оба пылесоса умеют заезжать в углы, распознают больше 200 видов предметов и не застревают на препятствиях высотой до 2 см.
Самое главное — полная автоматизация. Базовая станция сама очищает пылесборник, моет и сушит швабру, заливает воду и добавляет моющее средство. Роботы могут работать до 68 дней без вмешательства человека.
Цена начинается от 58 999 рублей.