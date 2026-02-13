Новые роботы-пылесосы Anker уже в РФ: до 68 дней работы без помощи человека

Так, швабра постоянно промывается проточной водой прямо во время работы. Каждый проход по полу выполняется уже чистой щеткой.

Старшая модель, eufy Omni E28, получила съемный пылесос FlexiOne™. Его можно отсоединить от базы и использовать отдельно. Мощность всасывания — 20 000 Па. Против запутывания используется щетка DuoSpiral. Сама выдвигается вперед и сбрасывает намотавшиеся волосы.