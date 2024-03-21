Перечислены главные недостатки QLED-телевизоров

Экраны QLED способны давать яркую и чёткую картинку. И вот в чём ещё состоят плюсы этой технологии.

Качество изображения. Вы получите очень реалистичное изображение. Оно будет отличаться яркостью, насыщенностью цветов, глубиной чёрного.

Широкий угол обзора. Поэтому QLED-телевизоры — отличный выбор для совместного просмотра.

Долговечность, отсутствие битых пикселей. Благодаря этому вы можете пользоваться телевизором до 10 лет без проблем.