Перечислены главные недостатки QLED-телевизоров

Опубликовано 21 марта 2024, 10:30
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Перечислены главные недостатки QLED-телевизоровОб этом важно знать при покупке
Многие думают, что технология QLED — лучшая из всех существующих сейчас. Но в действительности у неё тоже есть определённые минусы.
Экраны QLED способны давать яркую и чёткую картинку. И вот в чём ещё состоят плюсы этой технологии.
Качество изображения. Вы получите очень реалистичное изображение. Оно будет отличаться яркостью, насыщенностью цветов, глубиной чёрного.
Широкий угол обзора. Поэтому QLED-телевизоры — отличный выбор для совместного просмотра.
Долговечность, отсутствие битых пикселей. Благодаря этому вы можете пользоваться телевизором до 10 лет без проблем.
Однако у QLED есть и два недостатка.
Проблемы с подсветкой. Особенно заметно это, если смотреть контент с тёмными оттенками.
Недостаточная насыщенность чёрного цвета. Квантовые точки у QLED-экранов не могут дать полностью чёрную картинку.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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