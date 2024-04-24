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Бытовая техника
Опубликовано 24 апреля 2024, 01:30
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Перечислены главные параметры при выборе телевизора для игр

Обратите на них внимание
Чтобы полноценно использовать современные игровые консоли, нужно покупать телевизор с определёнными характеристиками. И вот что обязательно должно быть в нём.
Перечислены главные параметры при выборе телевизора для игр
© Bing

ALLM. Эта функция переводит телевизор в режим для игр. В результате вы получаете максимальную скорость отклика.

VRR. Этот параметр помогает адаптировать частоту обновления телевизора под частоту кадров игры. Это позволяет сгладить визуальные эффекты, предотвратить рывки и разрывы кадров, когда игра работает нестабильно.

Частота обновления. Оптимальным выбором станет 120 Гц. Хотя 60 Гц может подойти для игр, в которых нет постоянной динамики и не нужна мгновенная реакция.

Перечислены главные параметры при выборе телевизора для игр
© Bing

Скорость отклика матрицы. При частоте обновления 60 Гц скорость отклика должна составлять 16 миллисекунд.

Задержка ввода. В игровом режиме у современных ТВ она составляет 15−20 миллисекунд. Менее требовательными к этому параметру являются PS4 Pro и Xbox One X: они способны работать с задержкой 16 миллисекунд и частотой обновления 60 Гц.

HDR. Эта технология сейчас стандартна для ААА-игр. При поддержке Dolby Vision и совместимости телевизора с консолью качество изображения будет ещё лучше.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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