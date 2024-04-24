Перечислены главные параметры при выборе телевизора для игр

Перечислены главные параметры при выборе телевизора для игрОбратите на них внимание
ALLM. Эта функция переводит телевизор в режим для игр. В результате вы получаете максимальную скорость отклика.
VRR. Этот параметр помогает адаптировать частоту обновления телевизора под частоту кадров игры. Это позволяет сгладить визуальные эффекты, предотвратить рывки и разрывы кадров, когда игра работает нестабильно.
Частота обновления. Оптимальным выбором станет 120 Гц. Хотя 60 Гц может подойти для игр, в которых нет постоянной динамики и не нужна мгновенная реакция.
Скорость отклика матрицы. При частоте обновления 60 Гц скорость отклика должна составлять 16 миллисекунд.
Задержка ввода. В игровом режиме у современных ТВ она составляет 15−20 миллисекунд. Менее требовательными к этому параметру являются PS4 Pro и Xbox One X: они способны работать с задержкой 16 миллисекунд и частотой обновления 60 Гц.
HDR. Эта технология сейчас стандартна для ААА-игр. При поддержке Dolby Vision и совместимости телевизора с консолью качество изображения будет ещё лучше.