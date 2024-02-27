Перечислены параметры, по которым нужно выбирать бюджетный телевизор в 2024 году

Перечислены параметры, по которым нужно выбирать бюджетный телевизор в 2024 годуОбращайте внимание на эти характеристики
Диагональ. Она должна составлять 50−75% от расстояния человека до экрана. Например, если диван стоит в двух метрах от телевизора, то его диагональ в идеале должна быть 40−60 дюймов.
Разрешение. Есть два варианта: 1080p и 4К. Лучше всего брать модель с 4К за исключением случаев, когда у вас бюджет очень ограничен (до 15 тысяч рублей), диагональ не более 40 дюймов, покупается телевизор для просмотра ТВ-программ.
Матрица и экран. В бюджетном сегменте у вас есть выбор между такими матрицами, как IPS, VA, QLED. Лучше всего из них брать VA.
Подсветка. Существуют такие технологии LED, как Direct LED, Edge LED, Mini-LED. Оптимальным выбором из них будет Direct LED.
Разъёмы и интерфейсы. Проверьте наличие у телевизора разъёмов USB, HDMI, поддержки Bluetooth, Wi-Fi.
Smart TV. У большинства телевизоров есть собственная операционная система. Существует также Android TV с множеством разных приложений.
Пульт. Хорошо будет, если в комплекте с телевизором будет идти Bluetooth-пульт.
Функции. Обратите внимание на поддержку таких возможностей, как HbbTV (объединение в ТВ традиционного телевидения и Интернета), AirPlay (беспроводной стриминг контента с устройств Apple на другие гаджеты), Miracast (беспроводная передача звука и изображения между устройствами).