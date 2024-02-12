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Бытовая техника
Опубликовано 12 февраля 2024, 14:15
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Перечислены поверхности, которые можно и нельзя мыть при помощи моющего пылесоса

Возьмите это себе на заметку
Моющие пылесосы могут значительно облегчить уборку дома. Однако нужно знать, как ими правильно пользоваться.

У моющих пылесосов есть два резервуара для воды: в частности, для чистой и грязной. Также существует несколько разновидностей таких пылесосов: напольные и вертикальные. Но какие поверхности ими мыть можно, а какие — нет?

Ламинат. Их можно мыть, однако использовать для этого нужно насадки, которые сразу же убирают жидкость. Уборку нужно делать один-два раза в неделю. Кроме того, без проблем при помощи моющего пылесоса вы можете мыть только продукцию, класс которой - не ниже 31. Если вы точно не знаете класс, то обработайте перед уборкой все стыки герметиком.

Паркет. Эту поверхность мыть при помощи моющего пылесоса ни в коем случае нельзя.

Мебель. Имеется в виду мягкая мебель. Учитывайте при уборке, из каких тканей она сделана. К примеру, не рекомендуется мочить лён, бархат, шёлк, велюр.

Перечислены поверхности, которые можно и нельзя мыть при помощи моющего пылесоса
© Чудо техники

Ковры. Их удобно мыть при помощи напольного пылесоса.

Другие поверхности. Также вы без опаски можете пользоваться моющим пылесосом для очищения линолеума, окон, зеркал, керамической, кафельной, керамогранитной плитки.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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