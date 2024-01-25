Перечислены простые способы избавления от неприятного запаха в холодильнике

Если даже после тщательного очищения внутренностей холодильника в нём всё ещё остаётся неприятный запах, попробуйте воспользоваться методами ниже.

Уксус. Смешайте 9-процентный столовый уксус с водой в соотношении 1:1. Далее протрите ветошью все элементы внутри холодильника и оставьте его открытым, пока запах не исчезнет.

Лимонная кислота/сок лимона. Для этого рекомендуется протирать холодильник смесью воды (1 литр) и лимонной кислоты (1 пакетик). Для поддержания результата нарежьте лимон на дольки и оставьте внутри холодильника.