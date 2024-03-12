Перечислены самые бесполезные и вредные режимы сушильной машины

Перечислены самые бесполезные и вредные режимы сушильной машиныВозьмите это на заметку
Процедуру сертификации сушильные машины, согласно Международному законодательству России и бывшего СНГ, не проходят. Поэтому и в инструкции к этим устройствам нет подробного описания функций, режимов работы и т. п.
Хлопок. Если на одежде нет указания, что её нужно сушить при высокой температуре, то этот режим лишь испортит ткань. В результате вещи быстро придут в негодность.
Хлопок ЭКО. По температуре этот режим почти идентичен программе «Хлопок». Также он длится дольше, и не все ткани смогут его выдержать.
В целом режимы, связанные с хлопком, у сушильной машины подходят для тканей с большим количеством хлопка, которые также пригодны к кипячению.
Синтетика. В большинстве случаев температура при этом режиме составляет 40−45 градусов по Цельсию. Однако синтетические ткани могут сушиться максимум при 35 градусах.
Одеяла (пуховые изделия). Если у вас есть опция сушки холодным воздухом, то лучше воспользуйтесь ей.
Остальные программы в сушильных машинах — производные от уже названных выше. Чаще всего они также являются маркетинговым ходом.