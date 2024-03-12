Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Бытовая техника
Опубликовано 12 марта 2024, 19:30
1 мин.

Перечислены самые бесполезные и вредные режимы сушильной машины

Возьмите это на заметку
Сушильные машины обычно имеют множество разных программ. Но все ли из них полезны для одежды?

Процедуру сертификации сушильные машины, согласно Международному законодательству России и бывшего СНГ, не проходят. Поэтому и в инструкции к этим устройствам нет подробного описания функций, режимов работы и т. п.

Хлопок. Если на одежде нет указания, что её нужно сушить при высокой температуре, то этот режим лишь испортит ткань. В результате вещи быстро придут в негодность.

Хлопок ЭКО. По температуре этот режим почти идентичен программе «Хлопок». Также он длится дольше, и не все ткани смогут его выдержать.

В целом режимы, связанные с хлопком, у сушильной машины подходят для тканей с большим количеством хлопка, которые также пригодны к кипячению.

Перечислены самые бесполезные и вредные режимы сушильной машины
© Freepik

Синтетика. В большинстве случаев температура при этом режиме составляет 40−45 градусов по Цельсию. Однако синтетические ткани могут сушиться максимум при 35 градусах.

Одеяла (пуховые изделия). Если у вас есть опция сушки холодным воздухом, то лучше воспользуйтесь ей.

Остальные программы в сушильных машинах — производные от уже названных выше. Чаще всего они также являются маркетинговым ходом.