Перечислены самые бесполезные и вредные режимы сушильной машины

Процедуру сертификации сушильные машины, согласно Международному законодательству России и бывшего СНГ, не проходят. Поэтому и в инструкции к этим устройствам нет подробного описания функций, режимов работы и т. п.

Хлопок. Если на одежде нет указания, что её нужно сушить при высокой температуре, то этот режим лишь испортит ткань. В результате вещи быстро придут в негодность.

Хлопок ЭКО. По температуре этот режим почти идентичен программе «Хлопок». Также он длится дольше, и не все ткани смогут его выдержать.

В целом режимы, связанные с хлопком, у сушильной машины подходят для тканей с большим количеством хлопка, которые также пригодны к кипячению.