Перечислены самые нужные и бесполезные режимы стирки в стиральной машине

Основные программы. К ним относятся «Хлопок» (подходит для цветного и белого белья из льна и хлопка; длится стирка 1,5−2,5 часа; число оборотов — от 1000 до 1200 об/мин.; температура — 30−90 градусов по Цельсию), «Синтетика» (представляет собой бережную стирку тканей из полиамида, полиэстера, смешанных волокон; длится всё до 2 часов; отжим — 400−800 об/мин.; температура — 30−40 градусов по Цельсию), «Шерсть», «Шёлк» (программы нужны для деликатных тканей, вязаных свитеров, шарфов, шапок; температура — 30 градусов по Цельсию; продолжительность — 40−50 минут, скорость вращения — до 500 об/мин.).

Хлопок эко. Происходит энергосбережение благодаря уменьшению объёма потребляемой воды с сохранением максимально допустимых значений температуры (90°С), продолжительности стирки (2,5 часа) и количество об/мин при отжиме (1200). Однако из-за этого одежда быстрее изнашивается.

Тонкие ткани. Сохраняются все характеристики режима «Синтетика», кроме продолжительности. Длится стирка на 5−7 минут дольше.

Кашемир (с функцией парообразования). Температура воды в этом случае будет не выше 40 градусов по Цельсию, число оборотов — не более 500 об/мин. То есть показатели те же, что и в режиме «Шерсть».

Свежий аромат (с функцией парообразования). Стирка длится дольше на 3−5 минут, чем в режиме «Кашемир». Остальные характеристики такие же.