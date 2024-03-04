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Бытовая техника
Опубликовано 04 марта 2024, 03:45
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Перечислены самые нужные и бесполезные режимы стирки в стиральной машине

Обращайте на это внимание при покупке
У современных стиральных машин может быть 10 и больше режимов стирки. Но все ли они на самом деле нужны?

Основные программы. К ним относятся «Хлопок» (подходит для цветного и белого белья из льна и хлопка; длится стирка 1,5−2,5 часа; число оборотов — от 1000 до 1200 об/мин.; температура — 30−90 градусов по Цельсию), «Синтетика» (представляет собой бережную стирку тканей из полиамида, полиэстера, смешанных волокон; длится всё до 2 часов; отжим — 400−800 об/мин.; температура — 30−40 градусов по Цельсию), «Шерсть», «Шёлк» (программы нужны для деликатных тканей, вязаных свитеров, шарфов, шапок; температура — 30 градусов по Цельсию; продолжительность — 40−50 минут, скорость вращения — до 500 об/мин.).

Хлопок эко. Происходит энергосбережение благодаря уменьшению объёма потребляемой воды с сохранением максимально допустимых значений температуры (90°С), продолжительности стирки (2,5 часа) и количество об/мин при отжиме (1200). Однако из-за этого одежда быстрее изнашивается.

Тонкие ткани. Сохраняются все характеристики режима «Синтетика», кроме продолжительности. Длится стирка на 5−7 минут дольше.

Кашемир (с функцией парообразования). Температура воды в этом случае будет не выше 40 градусов по Цельсию, число оборотов — не более 500 об/мин. То есть показатели те же, что и в режиме «Шерсть».

Свежий аромат (с функцией парообразования). Стирка длится дольше на 3−5 минут, чем в режиме «Кашемир». Остальные характеристики такие же.

Перечислены самые нужные и бесполезные режимы стирки в стиральной машине
© Vecteezy

Спорт («Куртка», «Фитнес», «Спортивная обувь (одежда)»). По своей сути он представляет собой режим «Синтетика», но воды при этом используется при стирке немного больше.

Быстрая стирка. Это стирка в немного подогретой мыльной воде.

Одеяла (подушки). Стирать их можно и в режиме «Синтетика».

Интенсивная стирка (удаление пятен). Это ускоренный режим «Хлопок», при котором требуется меньше воды и максимальный отжим. Если пользоваться этой программой регулярно, то одежда будет изнашиваться очень быстро.