Перечислены самые нужные и бесполезные режимы стирки в стиральной машине

Перечислены самые нужные и бесполезные режимы стирки в стиральной машинеОбращайте на это внимание при покупке
Основные программы. К ним относятся «Хлопок» (подходит для цветного и белого белья из льна и хлопка; длится стирка 1,5−2,5 часа; число оборотов — от 1000 до 1200 об/мин.; температура — 30−90 градусов по Цельсию), «Синтетика» (представляет собой бережную стирку тканей из полиамида, полиэстера, смешанных волокон; длится всё до 2 часов; отжим — 400−800 об/мин.; температура — 30−40 градусов по Цельсию), «Шерсть», «Шёлк» (программы нужны для деликатных тканей, вязаных свитеров, шарфов, шапок; температура — 30 градусов по Цельсию; продолжительность — 40−50 минут, скорость вращения — до 500 об/мин.).
Хлопок эко. Происходит энергосбережение благодаря уменьшению объёма потребляемой воды с сохранением максимально допустимых значений температуры (90°С), продолжительности стирки (2,5 часа) и количество об/мин при отжиме (1200). Однако из-за этого одежда быстрее изнашивается.
Тонкие ткани. Сохраняются все характеристики режима «Синтетика», кроме продолжительности. Длится стирка на 5−7 минут дольше.
Кашемир (с функцией парообразования). Температура воды в этом случае будет не выше 40 градусов по Цельсию, число оборотов — не более 500 об/мин. То есть показатели те же, что и в режиме «Шерсть».
Свежий аромат (с функцией парообразования). Стирка длится дольше на 3−5 минут, чем в режиме «Кашемир». Остальные характеристики такие же.
Спорт («Куртка», «Фитнес», «Спортивная обувь (одежда)»). По своей сути он представляет собой режим «Синтетика», но воды при этом используется при стирке немного больше.
Быстрая стирка. Это стирка в немного подогретой мыльной воде.
Одеяла (подушки). Стирать их можно и в режиме «Синтетика».
Интенсивная стирка (удаление пятен). Это ускоренный режим «Хлопок», при котором требуется меньше воды и максимальный отжим. Если пользоваться этой программой регулярно, то одежда будет изнашиваться очень быстро.