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Бытовая техника
Опубликовано 18 марта 2024, 12:00
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Перечислены вещи, которые никогда нельзя делать с электрическим чайником

Иначе он не прослужит вам долго
Существуют определённые правила, связанные с эксплуатацией бытовых приборов. В том числе и электрочайников. Вот чего делать ни в коем случае нельзя при их использовании.

Не переполняйте чайник. Во-первых, из-за этого вода может перелиться на нагревательный элемент и привести к короткому замыканию, повреждению устройства. Во-вторых, из-за переполнения водой горячая вода потом будет выливаться из чайника через носик.

Не включайте чайник, если он без воды. Иначе чайник может перегреться и сломаться.

Не нагревайте в чайнике другие жидкости, кроме воды. Например, из-за молока в нём может образоваться налёт, появиться запахи.

Перечислены вещи, которые никогда нельзя делать с электрическим чайником
© kandinsky21_bot

Не погружайте в воду электрический чайник. Очищайте его при помощи влажной ткани для внешних поверхностей. Также лучше не мыть чайник под струёй воды.

Не заливайте в чайник горячую воду. При кипячении такой воды будет образовываться намного больше накипи.

Не готовьте в чайнике еду. Это может просто испортить прибор.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#техника
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#чайник
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#технологии