Перечислены вещи, которые никогда нельзя делать с электрическим чайником

Перечислены вещи, которые никогда нельзя делать с электрическим чайникомИначе он не прослужит вам долго
Не переполняйте чайник. Во-первых, из-за этого вода может перелиться на нагревательный элемент и привести к короткому замыканию, повреждению устройства. Во-вторых, из-за переполнения водой горячая вода потом будет выливаться из чайника через носик.
Не включайте чайник, если он без воды. Иначе чайник может перегреться и сломаться.
Не нагревайте в чайнике другие жидкости, кроме воды. Например, из-за молока в нём может образоваться налёт, появиться запахи.
Не погружайте в воду электрический чайник. Очищайте его при помощи влажной ткани для внешних поверхностей. Также лучше не мыть чайник под струёй воды.
Не заливайте в чайник горячую воду. При кипячении такой воды будет образовываться намного больше накипи.
Не готовьте в чайнике еду. Это может просто испортить прибор.