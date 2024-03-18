Перечислены вещи, которые никогда нельзя делать с электрическим чайником

Не переполняйте чайник. Во-первых, из-за этого вода может перелиться на нагревательный элемент и привести к короткому замыканию, повреждению устройства. Во-вторых, из-за переполнения водой горячая вода потом будет выливаться из чайника через носик.

Не включайте чайник, если он без воды. Иначе чайник может перегреться и сломаться.

Не нагревайте в чайнике другие жидкости, кроме воды. Например, из-за молока в нём может образоваться налёт, появиться запахи.