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Бытовая техника
Опубликовано 30 января 2024, 00:00
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Почему плазменные телевизоры больше не пользуются популярностью

Есть несколько веских причин
Эксперт объяснил, почему плазменные телевизоры больше никто не покупает . Сегодня вместо телевизоров с плазменным экраном люди предпочитают брать жидкокристаллические. Но почему так?

ЖК-экран работает совершенно не так, как плазменный. В частности, в нём используется белый цвет подсветки, который затем приобретает тот или иной оттенок после прохождения через цветные фильтры. Также у ЖК-телевизоров вместо чёрного цвета выходит серый, поскольку полностью блокировать прохождение света сквозь фильтр невозможно. Решена почти полностью эта проблема была за счёт технологии локального затемнения.

В плазменных же телевизорах светятся лишь пиксели, которые формируют светлые участки картинки. Поэтому контрастность и глубина чёрного у них отличные.

Почему плазменные телевизоры больше не пользуются популярностью
© Overclockers

Тем не менее плазменные панели имеют массу недостатков. Это выгорание экрана, сильные нагрев и энергопотребление, большой вес дисплеев, высокая стоимость производства, нехватка яркости, большие пиксели (из-за низкого разрешения).

Если говорить о ЖК-экранах, то их производство обходится дешевле, они гораздо ярче плазменных и имеют меньшую массу.