Почему плазменные телевизоры больше не пользуются популярностью

ЖК-экран работает совершенно не так, как плазменный. В частности, в нём используется белый цвет подсветки, который затем приобретает тот или иной оттенок после прохождения через цветные фильтры. Также у ЖК-телевизоров вместо чёрного цвета выходит серый, поскольку полностью блокировать прохождение света сквозь фильтр невозможно. Решена почти полностью эта проблема была за счёт технологии локального затемнения.

В плазменных же телевизорах светятся лишь пиксели, которые формируют светлые участки картинки. Поэтому контрастность и глубина чёрного у них отличные.