Почему современным стиральным машинам для стирки нужно так мало воды

Стиральные машины набирают мало воды для того, чтобы её сэкономить. Вообще в стиральных машинах приняты определённые стандарты экономии.

Хотя вы наверняка замечали, что даже с таким небольшим количеством воды вещи отстирываются хорошо. Это объясняется более интенсивными режимами стирки и различными инновациями (барабаны особой формы, «волшебные пузыри»).