Почему современным стиральным машинам для стирки нужно так мало воды

Почему современным стиральным машинам для стирки нужно так мало водыВедь бельё должно хорошо смачиваться
Наверняка вы замечали, что стиральная машина набирает воды довольно мало для стирки. С чем эта особенность связана?
Стиральные машины набирают мало воды для того, чтобы её сэкономить. Вообще в стиральных машинах приняты определённые стандарты экономии.
Хотя вы наверняка замечали, что даже с таким небольшим количеством воды вещи отстирываются хорошо. Это объясняется более интенсивными режимами стирки и различными инновациями (барабаны особой формы, «волшебные пузыри»).
Кроме того, сейчас производители добавляют в стиральные машины функцию взвешивания белья. За счёт этого набирается то количество воды, которое нужно для определённых вещей.
Но если вы хотите, чтобы машинка набрала воды больше, то поступите следующим образом. Используйте режим «Стирка шерсти». Точнее, выберите этот режим, подождите, пока наберётся вода, и поставьте стиральную машину на «Стоп». После её отключения вы сможете выбрать нужный вам режим и постирать всё с большим количеством воды.