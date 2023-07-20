Почти все умные колонки у россиян — отечественные

За последний год спрос на «умные» колонки в России вырос в два раза. По данным представителей «М.Видео-Эльдорадо», за последние полгода россияне приобрели более 1,5 млн таких устройств, что на полмиллиона больше, чем продажи планшетов.

Эксперты связывают такую популярность с относительно низкими ценами и расширенными возможностями колонок. Теперь эти устройства позволяют управлять бытовой техникой, а также подключаются к сервисам подписки на музыку и книги.

Несмотря на растущую популярность, некоторые пользователи по-прежнему обеспокоены вопросами безопасности данных и потенциальным риском утечки личной информации через "умные" устройства.