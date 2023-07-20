Почти все умные колонки у россиян — отечественные

Почти все умные колонки у россиян — отечественныеПри этом они опередили по продажам планшеты
Российские производители доминируют на рынке «умных» колонок, на них приходится почти 96% продаж в первом квартале этого года, сообщает «Москва FM». Два основных игрока в этом сегменте - Яндекс и VK .
За последний год спрос на «умные» колонки в России вырос в два раза. По данным представителей «М.Видео-Эльдорадо», за последние полгода россияне приобрели более 1,5 млн таких устройств, что на полмиллиона больше, чем продажи планшетов.
Эксперты связывают такую популярность с относительно низкими ценами и расширенными возможностями колонок. Теперь эти устройства позволяют управлять бытовой техникой, а также подключаются к сервисам подписки на музыку и книги.
Несмотря на растущую популярность, некоторые пользователи по-прежнему обеспокоены вопросами безопасности данных и потенциальным риском утечки личной информации через "умные" устройства.
Есть два способа скрыть свои данные либо от посторонних лиц, либо от производителя техники. Если от производителя техники это сделать проблематично, то, условно говоря, сделать сложный пароль, двухфакторную авторизацию с подтверждением по SMS или e-mail для входа в аккаунт для большинства систем "умного дома" – можно.