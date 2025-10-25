Подтвержден глобальный релиз компактной домашней камеры Xiaomi с ночным видением

Камера снимает видео с разрешением 2 304×1 296 пикселей с помощью 3-МП сенсора. Она обеспечивает покрытие 360°. Устройство можно установить на стол или вверх ногами. Используется H.265 кодек, экономящий до 50% памяти и трафика.

Ночное видение улучшено: высокочувствительный сенсор сохраняет детали цвета при слабом освещении, шесть инфракрасных светодиодов обеспечивают чёткое чёрно-белое изображение в полной темноте.

ИИ позволяет распознавать людей, домашних животных и младенцев, отправлять уведомления о движении, плаче или шумах вроде разбитого стекла. Можно настроить виртуальные границы и зоны обнаружения для оповещений.

Для «защиты приватности» объектив можно физически скрыть, есть расписание автоматического закрытия шторки. Камера оснащена чипом безопасности MJA1 с шифрованием финансового уровня, локальной обработкой ИИ и защищённой облачной передачей данных.

Подключение поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth, голосовое управление через Alexa и Google Assistant, а также двустороннюю связь. Рабочая температура — от -10°C до 40 °C.