Появился человекоподобный робот, который умеет стирать одежду за человека

Наконец-то

За последние годы человекоподобные роботы сильно продвинулись вперёд, но по-настоящему полезных роботов для дома или производства всё ещё ждут. Компания Figure из Калифорнии представила робота Figure 02, который в новом видео показывает, как берёт одежду из корзины и кладёт её в стиральную машину.