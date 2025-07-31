Появился человекоподобный робот, который умеет стирать одежду за человека

Опубликовано 31 июля 2025, 15:401 мин.
Появился человекоподобный робот, который умеет стирать одежду за человекаНаконец-то
За последние годы человекоподобные роботы сильно продвинулись вперёд, но по-настоящему полезных роботов для дома или производства всё ещё ждут. Компания Figure из Калифорнии представила робота Figure 02, который в новом видео показывает, как берёт одежду из корзины и кладёт её в стиральную машину.
© Figure
Робот двигается самостоятельно, управляется специальным искусственным интеллектом Helix, а не человеком. Пока Figure 02 не умеет выбирать режим стирки или решать, что выбросить, но эти функции, скорее всего, появятся скоро.
Хотя Figure 02 пока нацелен на промышленные задачи — например, робота тестируют на заводах BMW в Южной Каролине, — в будущем компания планирует использовать его и в домашних условиях.