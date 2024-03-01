Правда ли, что телевизоры Sony в два раза дороже китайских без отличий в качестве

Правда ли, что телевизоры Sony в два раза дороже китайских без отличий в качествеОдин стоит 80 тысяч, а другой — 160 тысяч
TCL 55C755 и Sony 55X90L имеют разрешение 4К, поддерживают 120 Гц VRR, оснащены Google TV. При этом TCL собирают в Китае, а Sony — в Словакии или Малайзии. В целом по материалу и качеству сборки лучше оказывается Sony. К слову, этот телевизор сделан из металла, а у TCL — из пластика.
С точки зрения разъёмов всё примерно одинаково у обеих моделей. Пульт у Sony тоже собран из более качественных материалов. Лучше этот телевизор оказывается также по скорости работу (примерно в 1,5−2 раза), «железу».
В тёмных сценах TCL 55C755 показывал себя довольно достойно, но всё равно Sony 55X90L был гораздо лучше.
Что касается SDR-сигнала и разрешения Full HD, то у Sony была детализация мелких моментов лучше. Также возникало ощущение, будто у Sony фокус находился на лице, а у TCL была некая расфокусировка (см. пример выше на изображении). Второй момент — это неправильное отображение светлых и тёмных участков на TCL 55C755 по сравнению с Sony 55X90L.
Также резкость картинки у Sony при движении держится чуть лучше, чем у TCL.
Вывод
TCL 55C755 — действительно неплохой телевизор. При его цене в 80 тысяч рублей у него очень мало конкурентов. Тем не менее если вы хотите получить реалистичное изображение, то берите лучше Sony 55X90L. И переплачиваем мы именно за лучшую детализацию.