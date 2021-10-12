Представитель Candy предупредил о скором подорожании бытовой техники в России

Мишин напомнил, что вся бытовая техника уже подорожала на 10-15%. Однако, по его словам, это не предел. Представитель Candy-Hoover Group написал, что стоимость логистики из Китая бьёт рекорды. Цена контейнера превысила $10 тысяч. Также Мишин отметил, что металл сейчас очень дорогой, а пластики «становятся дороже карбона».

Предприниматель призвал людей приобретать технику на распродажах «Чёрная пятница». Потому что потом всё будет дорожать. Он утверждает, что с 1 января все производители поднимут цены минимум на 10%. А кто-то начнёт делать это уже сейчас из-за недостатка складских запасов.