Устройство работает под управлением ОС Android 12 и включает в себя Google Play. Последнее обновление прошивки Boox улучшает работу с устройством благодаря минималистичному интерфейсу, темному режиму и новому инструменту для рукописного ввода.

Внутри Boox 6 Go находится окта-ядерный процессор с частотой 2,0 ГГц и 32 ГБ памяти. Однако он оснащен всего 2 ГБ оперативной памяти, что может повлиять на производительность, особенно при запуске нескольких приложений.