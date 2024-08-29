Опубликовано 29 августа 2024, 12:001 мин.
Представлена дешевая «читалка» на электронных чернилах — Boox 6 GoС улучшенным дисплеем
Компания Boox, известная своей компактной читалкой на электронных чернилах Palma, представила свою самую доступную модель — Boox 6 Go по цене $149,99. Новинка оснащена шестидюймовым дисплеем E Ink с разрешением 300ppi и обновленной технологией экрана Carta 1300, которая обеспечивает улучшенную контрастность с более глубокими черными и яркими белыми цветами.
© Boox
Устройство работает под управлением ОС Android 12 и включает в себя Google Play. Последнее обновление прошивки Boox улучшает работу с устройством благодаря минималистичному интерфейсу, темному режиму и новому инструменту для рукописного ввода.
Внутри Boox 6 Go находится окта-ядерный процессор с частотой 2,0 ГГц и 32 ГБ памяти. Однако он оснащен всего 2 ГБ оперативной памяти, что может повлиять на производительность, особенно при запуске нескольких приложений.