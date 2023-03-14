«Придётся привыкнуть к худшему качеству»: в России выросли обращения за гарантийным ремонтом бытовой техники

«Придётся привыкнуть к худшему качеству»: в России выросли обращения за гарантийным ремонтом бытовой техникиЛюди стали покупать отечественную и китайскую технику, а она ломается
«Коммерсант» сообщил, что за последний год в России увеличилось число обращений по гарантии техники. Эксперты считают, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов.
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Как сообщил источник, за год количество обращений по гарантии покупателей отечественной бытовой техники выросло на 20%. «Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке», — отметили собеседники.
Они говорят, что в основном ухудшилось качество дешёвой малой бытовой техники, в том числе брендов Scarlett, Kitfort, Redmond. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что количество поломок и брака у отечественных и китайских брендов «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники». «Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придётся привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится», — считает он.