Продажи бытовой техники в России упали вполовину

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Продажи бытовой техники в России упали вполовинуУдивляться, впрочем, нечему
«Коммерсант» узнал, что в первой половине июня московские торговые центры продали почти вдвое меньше электроники и бытовой техники, чем годом ранее. И это несмотря на то, что цены снизились после всплеска в начале года.
Такими данными поделилась консалтинговая компания Focus Technologies. Сообщается, что за первую половину июня товарооборот просел на 48%, а количество покупок снизилось на 9%.
При этом цены продолжают снижаться. Так, в марте стоимость электроники и техники была на 28% больше, чем до начала боевых действий, а вот в июне — уже на 14%.
Эксперты связывают ситуацию с общим снижением покупательской способности населения, сделанными в марте крупными покупками и дефицитом в некоторых категориях.
По словам источников «Коммерсанта», продажи смартфонов в России в мае-июне упали на 30% год к году в штуках и рублях.