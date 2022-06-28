Продажи бытовой техники в России упали вполовину

Такими данными поделилась консалтинговая компания Focus Technologies. Сообщается, что за первую половину июня товарооборот просел на 48%, а количество покупок снизилось на 9%.

При этом цены продолжают снижаться. Так, в марте стоимость электроники и техники была на 28% больше, чем до начала боевых действий, а вот в июне — уже на 14%.

Эксперты связывают ситуацию с общим снижением покупательской способности населения, сделанными в марте крупными покупками и дефицитом в некоторых категориях.

По словам источников «Коммерсанта», продажи смартфонов в России в мае-июне упали на 30% год к году в штуках и рублях.