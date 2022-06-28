Производитель бытовой техники Indesit и Hotpoint объявил об уходе из России

Arcelik купит АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Сумма сделки, по сообщениям СМИ, не превысит 220 млн евро. При этом выплаты планируется растянуть на десять лет. В результате турецкая компания получит производственные мощности Whirlpool в Липецке. Они позволяют выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Напомним, Whirlpool остановила производство в России ещё в начале марта. Интересно, что выпускаемая в Липецке продукция закрывала не только потребности российского рынка, но и поставлялась на экспорт в европейские страны.