Производители техники стали блокировать параллельный импорт в РФ

Electrolux Group, владеющая брендами Electrolux, Zanussi и AEG, ограничивает параллельный импорт своей продукции в Россию, заявил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. Он заявил, что продукция Electrolux уже «представлена в ограниченном объеме» в розничной сети.

Другие бренды, такие как Groupe SEB (Tefal, Braun, Rowenta), также начали отслеживать параллельный импорт. Замечено, что западные поставщики включают в контракты запрет на перепродажу продукции в Россию. Некоторые бренды даже инициировали проверки и наказывали партнеров, нарушивших это условие.

Ритейлеры считают, что можно ожидать полного исчезновения с российских полок брендов, блокирующих параллельный импорт. Однако общий ассортимент товаров в торговых сетях расширился за счет турецких и китайских брендов.