Против Canon и HP подали в суд: их принтеры не сканируют без чернил

Дело, о котором впервые было сообщено в прошлом году, касалось пользователя по имени Дэвид Ликрафт, утверждавшего, что его принтер не сканирует без полного картриджа. Компания Canon так и не продемонстрировала в суде работу сканера, и в ноябре дело было прекращено без проведения публичного разбирательства.

Однако теперь аналогичный иск предъявлен компании HP. Два пользователя, Гэри Фройнд и Уэйн МакМат, утверждают, что многие принтеры HP не сканируют и не отправляют факсы, когда в картриджах обнаруживается низкий уровень чернил. Компания HP попыталась отклонить иск, но судья решил дать ход делу.

Истцы утверждают, что компания HP обязана была сообщить об этом ограничении и знала о предполагаемом дефекте. В отличие от Canon, принтеры HP все еще могут стать предметом коллективного судебного разбирательства.