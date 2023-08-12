Против Canon и HP подали в суд: их принтеры не сканируют без чернил

Против Canon и HP подали в суд: их принтеры не сканируют без чернилCanon получилось «отмазаться»
По словам Шона Холлистера, старшего редактора The Verge, судебный процесс по делу о принтерах Canon, которые якобы не могли сканировать при низком уровне чернил, завершился частным урегулированием. У HP ситуацию хуже.
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Дело, о котором впервые было сообщено в прошлом году, касалось пользователя по имени Дэвид Ликрафт, утверждавшего, что его принтер не сканирует без полного картриджа. Компания Canon так и не продемонстрировала в суде работу сканера, и в ноябре дело было прекращено без проведения публичного разбирательства.
Однако теперь аналогичный иск предъявлен компании HP. Два пользователя, Гэри Фройнд и Уэйн МакМат, утверждают, что многие принтеры HP не сканируют и не отправляют факсы, когда в картриджах обнаруживается низкий уровень чернил. Компания HP попыталась отклонить иск, но судья решил дать ход делу.
Истцы утверждают, что компания HP обязана была сообщить об этом ограничении и знала о предполагаемом дефекте. В отличие от Canon, принтеры HP все еще могут стать предметом коллективного судебного разбирательства.