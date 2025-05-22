Пылесос, но размером со швабру — Dyson представила тончайший PencilVacТакой же узкий, как фен
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PencilVac пришёл на смену модели Omni-glide и стал легче и уже. Он использует четыре вращающихся щётки с конусообразной формой, которые помогают волосам не путаться, а попадать прямо в пылесборник. Щётки снабжены зелёными LED-фонариками, чтобы лучше видеть пыль на полу.
Пылесос оборудован мощным мотором диаметром всего 28 мм, который создаёт сильное всасывание. Новый фильтр не забивается и дольше сохраняет эффективность работы. Хотя пылесборник меньше, благодаря особому сжатию пыли в нём помещается больше грязи.
Для зарядки PencilVac крепится к магнитной подставке. У него есть экран, показывающий режим работы и время до разрядки, а также подключение к приложению MyDyson с полезными советами и напоминаниями.
Время работы — до 30 минут, но аккумулятор можно менять. Продажи начнутся в Японии в этом году, глобально — в 2026-м. Цена пока не объявлена.