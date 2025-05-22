PencilVac пришёл на смену модели Omni-glide и стал легче и уже. Он использует четыре вращающихся щётки с конусообразной формой, которые помогают волосам не путаться, а попадать прямо в пылесборник. Щётки снабжены зелёными LED-фонариками, чтобы лучше видеть пыль на полу.

Пылесос оборудован мощным мотором диаметром всего 28 мм, который создаёт сильное всасывание. Новый фильтр не забивается и дольше сохраняет эффективность работы. Хотя пылесборник меньше, благодаря особому сжатию пыли в нём помещается больше грязи.