Раскрыта польза функции пара в современных стиральных машинах

У обработки паром действительно есть преимущества. Правда, например, запахи эта функция вряд ли уберёт. Что касается уничтожения бактерий, то при температуре до 30 градусов по Цельсию погибают только 10% микроорганизмов. Уничтожаются вредные бактерии при температуре воды или пара не менее 60 градусов по Цельсию. Соответственно, в стиральных машинах без парогенератора вы бельё вообще не продезинфицируете, а в моделях с парогенератором продолжительность стирки будет слишком небольшой.

Наконец, разглаживание складок при помощи пара в стиральной машине тоже имеет мало смысла. Ведь сделать это можно и при помощи утюга с той же функцией. Тем не менее пар облегчает стирку белья, которое сильно загрязнилось.

Получается, что функция парообразования даёт не так много преимуществ, как указывают производители стиральных машин.