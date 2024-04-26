Раскрыты параметры, по которым роботы-пылесосы отличаются друг от друга

Тип уборки. Существуют роботы-пылесосы для сухой, для влажной уборки и комбинированные модели.

Навигация. У большей части роботов-пылесосов есть для этого гироскоп, камера, лазерная система навигации, датчик периметра. Для больших домов подойдут системы с камерой или с лидаром (лазер).

Форма и высота. Есть круглые, квадратные и полуквадратные гаджеты. Лучше очищают углы роботы квадратной или полуквадратной формы.

Комплектующие. К ним относятся турбощётки, боковые щётки, пылесборники (в среднем нужно объём 600 мл), ёмкости для воды (если помещение менее 60 квадратных метров, то хватит 200 мл).