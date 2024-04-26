Раскрыты параметры, по которым роботы-пылесосы отличаются друг от друга

Раскрыты параметры, по которым роботы-пылесосы отличаются друг от другаЗнайте об этом при покупке
Тип уборки. Существуют роботы-пылесосы для сухой, для влажной уборки и комбинированные модели.
Навигация. У большей части роботов-пылесосов есть для этого гироскоп, камера, лазерная система навигации, датчик периметра. Для больших домов подойдут системы с камерой или с лидаром (лазер).
Форма и высота. Есть круглые, квадратные и полуквадратные гаджеты. Лучше очищают углы роботы квадратной или полуквадратной формы.
Комплектующие. К ним относятся турбощётки, боковые щётки, пылесборники (в среднем нужно объём 600 мл), ёмкости для воды (если помещение менее 60 квадратных метров, то хватит 200 мл).
Аккумулятор. Самые дорогие роботы-пылесосы имеют ёмкость около 6200 мА*ч. Большинство умных пылесосов также способны проработать без подзарядки 1,5−2 часа.
Тип управления. Чаще всего роботы-пылесосы управляются через дистанционный пульт. Наиболее современными моделями можно также управлять с помощью приложения на смартфоне.
Уровень шума. Самые тихие умные пылесосы издают уровень шума, равный 45 дБ, то есть как при обычном разговоре.