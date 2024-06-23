Раскрыты получившие поддержку HyperOS устройства Xiaomi: проверьте своё

Обновление включает в себя серию Xiaomi TV S с технологией Mini LED с диагональю от 55 до 85 дюймов и новую модель Redmi MAX на 100 дюймов. Также теперь поддерживается серия Redmi Smart TV A с диагональю от 32 до 75 дюймов.

Любители носимых технологий могут рассчитывать на совместимость у Redmi Watch 4 и Xiaomi Band 8 Pro.

Список поддерживаемых колонок значительно расширился, в него добавлены такие модели, как Xiaomi Smart Home Screen Pro 8, Xiaomi Smart Home Screen 10 и Xiaomi Smart Home Screen 6. Среди других поддерживаемых моделей - Xiaomi Sound Pro, Xiaomi Sound Move, а также различные версии Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker и Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker.