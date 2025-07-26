Разработчик дронов DJI показал свой первый робот-пылесос Romo

Запуск Romo намечен на 6 августа в Китае. Пока неизвестно, появится ли он на других рынках, особенно с учётом возможного запрета на работу компании в США.

Что удивляет — в базе пылесоса не видно резервуаров для воды, хотя у современных моделей часто есть функция влажной уборки. Возможно, она реализована иначе.

DJI пока не раскрыла цену и подробные характеристики устройства. Неясно, будет ли Romo премиум-моделью или более доступным вариантом. Однако, если судить по предыдущим продуктам DJI, можно ожидать хорошее соотношение цены и качества.