Разработчик дронов DJI показал свой первый робот-пылесос Romo

Опубликовано 26 июля 2025, 22:431 мин.
Разработчик дронов DJI показал свой первый робот-пылесос RomoНо у него есть особенности
DJI, известная своими дронами, готовит к выпуску свой первый робот-пылесос под названием Romo. Устройство показали в коротком видеоролике. Оно привлекло внимание дизайном: у пылесоса и его базы прозрачные крышки.
© DJI
Запуск Romo намечен на 6 августа в Китае. Пока неизвестно, появится ли он на других рынках, особенно с учётом возможного запрета на работу компании в США.
Что удивляет — в базе пылесоса не видно резервуаров для воды, хотя у современных моделей часто есть функция влажной уборки. Возможно, она реализована иначе.
DJI пока не раскрыла цену и подробные характеристики устройства. Неясно, будет ли Romo премиум-моделью или более доступным вариантом. Однако, если судить по предыдущим продуктам DJI, можно ожидать хорошее соотношение цены и качества.