Робот-пылесос Deebot X11 OmniCyclone с ИИ работает без интернета

Пылесос способен распознавать разные виды мусора и решать, как лучше его убрать. Если нужна уборка с мытьём пола, X11 сам подбирает подходящий вариант воды или чистящего средства. Робот учится на ваших привычках, постепенно подстраивая график и стиль уборки под ваш распорядок.

Владельцы могут общаться с ИИ-помощником Yiko через приложение, задавая команды на естественном языке, например: «Убери только спальню по пятницам» или «Протри вокруг обеденного стола в 19:00». Однако уже для работы Yiko требуется интернет, так как голосовой помощник использует облачные сервисы.

Даже без интернета пылесос остаётся полезным: встроенный ИИ продолжает управлять уборкой, адаптирует график, распознаёт мусор и меняет методы очистки.

Ecovacs утверждает, что X11 может распознавать более 100 типов объектов, вплоть до песчинок.