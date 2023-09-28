Роботы-пылесосы с какой системой навигации лучше

Камеры робота-пылесоса снимают окружающую среду, а затем используют компьютерное зрение для анализа этих изображений. Модели с этой системой вы сможете найти и в бюджетном, и в среднем сегменте. Также у вас будет возможность удалённо наблюдать за тем, что происходит в квартире. Минус этой системы - зависимость от условий освещённости.

Гироскопы отличаются тем, что измеряют угловую скорость вращения робота. За счёт данных о вращении робот-пылесос определяет как своё местоположение, так и направление движения. Стоят такие модели недорого и сами по себе довольно компактные. Но гироскопы недостаточно точные и хуже работают в помещениях с большим количеством препятствий.