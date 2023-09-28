Роботы-пылесосы с какой системой навигации лучше

Роботы-пылесосы с какой системой навигации лучшеСуществует три основных
В роботах-пылесосах для навигации могут использоваться камеры, лидар, гироскопы. Но какая система лучше?
В системе «Лидар» (LiDAR) используется лазерный луч, при помощи которого измеряется расстояние от пылесоса до окружающих объектов. Среди преимуществ этой системы - высокая точность, надёжность (возможность ориентироваться даже в полной темноте), практичность. Однако стоит это всё дорого, сама система занимает много места, существует риск её выхода из строя, есть вероятность отражения лазера.
Камеры робота-пылесоса снимают окружающую среду, а затем используют компьютерное зрение для анализа этих изображений. Модели с этой системой вы сможете найти и в бюджетном, и в среднем сегменте. Также у вас будет возможность удалённо наблюдать за тем, что происходит в квартире. Минус этой системы - зависимость от условий освещённости.
Гироскопы отличаются тем, что измеряют угловую скорость вращения робота. За счёт данных о вращении робот-пылесос определяет как своё местоположение, так и направление движения. Стоят такие модели недорого и сами по себе довольно компактные. Но гироскопы недостаточно точные и хуже работают в помещениях с большим количеством препятствий.