Россия в рекордные 193 раза увеличила закуп пылесосов у Индии

Опубликовано 16 января 2025, 01:301 мин.
Россия в рекордные 193 раза увеличила закуп пылесосов у ИндииРоссия закупила в Индии пылесосов на $3,86 млн
В 2024 году Россия с января по октябрь импортировала из Индии пылесосы на рекордную сумму в 3,86 миллиона долларов, свидетельствуют данные статистического управления Индии, пишет РИА Новости.
Это в 193 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пылесосы были не единственными электротоварами со значительным ростом. Импорт запчастей для электрогенераторов вырос в шесть раз до 4,21 млн долларов, импорт аккумуляторов удвоился до 10,32 млн долларов, а импорт электробритв и машинок для стрижки волос увеличился в 19 раз до 1,14 млн долларов, пишут СМИ. Импорт электрических водонагревателей также вырос в пять раз и достиг 11,25 млн долларов.