Россия в рекордные 193 раза увеличила закуп пылесосов у Индии

Это в 193 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пылесосы были не единственными электротоварами со значительным ростом. Импорт запчастей для электрогенераторов вырос в шесть раз до 4,21 млн долларов, импорт аккумуляторов удвоился до 10,32 млн долларов, а импорт электробритв и машинок для стрижки волос увеличился в 19 раз до 1,14 млн долларов, пишут СМИ. Импорт электрических водонагревателей также вырос в пять раз и достиг 11,25 млн долларов.