Россияне побили пятилетний рекорд по покупке роутеров

При этом люди стали тратить меньше. Средняя цена одного устройства снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом.

Раньше продажи росли иначе: в первом квартале 2022 года купили 1,25 млн устройств, в 2023-м — 1,49 млн, в 2024-м — 1,87 млн, в 2025-м — 2,19 млн. А в деньгах рынок вырос с 4 миллиардов рублей в 2022 году до почти 8 миллиардов в 2025-м. В этом году он немного скорректировался до 7,6 миллиарда рублей — именно из‑за того, что люди стали покупать более дешёвые модели.

Доля устройств дороже 4000 рублей упала до 18%. Зато больше половины продаж пришлось на роутеры ценой от 1000 до 4000 рублей. Люди реже стали покупать сложные системы для «умного дома» и сетевые хранилища. Растет интерес к моделям с «расширенными возможностями маршрутизации, которые позволяют гибко управлять трафиком внутри домашней сети и обеспечивать стабильную работу при подключении нескольких устройств», — сообщает руководитель департамента «Аксессуары» Жанна Илюхина.

Среди производителей лидируют TP-Link, Keenetic и Huawei. Также популярны небрендированные.