Россияне потратили 12 миллиардов рублей на бутербродницы и грили

В 2025 году продажи грилей, вафельниц и сэндвичниц в России выросли на 18%. По данным «М.Видео», за год покупатели приобрели порядка 3,2 миллиона таких устройств на общую сумму почти 12 миллиардов рублей. Основным драйвером спроса стал интерес людей к компактной технике для приготовления быстрых домашних завтраков и горячих перекусов.

Почти половина всех проданных приборов стоит дешевле 2000 рублей. Ещё 40% рынка формируют модели с ценником от 3000 рублей, где уже встречаются более функциональные контактные грили со сменными панелями. При этом полезные дополнительные опции пока остаются нишевыми. Например, съёмные формы, которые можно мыть в посудомоечной машине, есть только в 9% устройств.

Корпуса большинства моделей на рынке делают из пластика или его комбинации с металлом. Цельнометаллические приборы занимают лишь около десятой части продаж и относятся к более высокому ценовому сегменту. Среди самых популярных брендов по количеству купленной техники лидируют Proliss, Kitfort, Tefal, Redmond и Sokany.