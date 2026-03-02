Россияне вдвое чаще укладывают волосы дома: продажи стайлеров за 5 лет утроились

По сравнению с 2024 годом продажи в штуках выросли на 29%, а в денежном выражении — на 6%. Для сравнения: в 2020 году россияне купили 2,9 млн стайлеров на 8 млрд рублей. Таким образом, за пять лет рынок почти утроился.

Самыми популярными в 2025 году стали модели стоимостью от 900 до 1800 рублей — на них пришлось более 40% всех продаж. При этом устройства дороже 3600 рублей заняли около 20% рынка. Особенно активно их покупали в конце года. Средняя цена немного снизилась.

В количественном выражении среди заметных брендов — Luni, Tuvio и King Professional. По выручке лидируют более дорогие марки: Dyson, Tuvio и Rowenta.