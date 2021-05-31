Бытовая техника
Сегодня в 12:04
Samsung бесплатно установит россиянам бытовую технику и телевизоры
До конца 2021 года
Samsung объявила о запуске акции по бесплатной установке телевизоров, крупной и мелкой бытовой техники. Специалисты компании также помогут вывезти старую технику.
Акция распространяется на телевизоры с диагональю 50 и более дюймов. Пользователь должен в течение первого месяца после покупки сообщить сервисной службе номер заказа и выбрать дату установки. Предложение компании доступно только жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Акция продлится до конца 2021 года. Участвовать в ней могут покупатели, которые приобрели товар в официальном интернет-магазине Samsung.
Весь список устройств, участвующих в акции, доступен по этой ссылке.
Напомним, недавно Samsung начала продавать в России новую линейку телевизоров Neo QLED 2021.