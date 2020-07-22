Samsung может стать владельцем бытовой техники Philips

Вместе с Samsung на покупку претендует другой южнокорейский гигант LG. Пока ни первая компания, ни вторая официально не объявили о своих планах. Philips же подтвердил, что будет продавать свой бизнес бытовой техники в 2021 году. О том, что Samsung может стать покупателем, говорят рыночные инсайдеры.

Philips решила продать своё подразделение после того, как выбрала приоритетным направлением здравоохранение. Стоит отметить, что сейчас Samsung уже продаёт большую бытовую технику: холодильники, плиты, стиральные машины и др. После покупки подразделения Philips компания может начать предлагать малую продукцию, возможно, пылесосы и очистители воздуха.