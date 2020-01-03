Samsung представила «умную» плиту и систему ухода за обувью

Плита предназначена для небольших пространств: она довольно компактная. Установить её, как пишет Samsung, можно не только в кухне, но и в другой комнате. Плита оснащена двумя индукционными горелками, для каждой предусмотрено девять различных уровней мощности. Сообщается, что Portable Slim Double Induction позволяет добиться точного контроля температуры при готовке. Горелки могут стать единой поверхностью для гриля или приготовления пищи в большой посуде.

Систему Shoe Care System компания называет инновационным решением в области ухода за обувью в домашних условиях. С её помощью ботинки можно дезодорировать и сушить.