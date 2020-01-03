Samsung создала модульные холодильники для хранения пива в комнате

Свою бытовую технику компания называет интеллектуальной. Решения у Samsung модульные и настраиваемые и должны «задать новые стандарты в индустрии».

Холодильник BESPOKE предусматривает возможность гибкой адаптации и настройки в соответствии с требованиями пользователей. Например, отсек Flex Zone способен выполнять функции как холодильника, так и морозильника. Пользователь также может создать собственный дизайн BESPOKE.

В серию Samsung Cube Refrigerator входят три модели холодильников: Wine, Beer и Beauty. Они обладают небольшим размером, а благодаря модульности их легко встроить в любой интерьер. Особенность холодильников в том, что за счёт специальной технологии охлаждения они имеют низкий уровень шума, поэтому их можно поставить даже в спальню.