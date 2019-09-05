Samsung выпустит модульный холодильник для встраивания в любой интерьер

Холодильник представлен в восьми вариантах с разным количеством дверей: от одной до четырёх. Так, подбирая нужную конфигурацию, пользователь может добиться наиболее удобного расположения холодильника на кухне.

Передняя панель его доступна в трёх материалах — металл (cotta metal), матовое (satin glass) и глянцевое (glam glass) стекло. Металлическую панель можно выбрать в трёх цветах: в антрацитовом, белом и мятном. Матовое стекло — в сером, тёмно-синем, коралловом или жёлтом цвете, а глянцевое – в белом или розовом.

Samsung обещает выпустить в 2020 году больше встраиваемой премиальной техники для кухни, в том числе духовой шкаф, индукционную варочную панель, посудомоечную машину и ещё один холодильник. На выставке IFA 2019 компания уже показала духовой шкаф с функцией приготовления с паром Dual Cook Steam.