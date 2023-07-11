Самые полезные функции вертикальных пылесосов

Вот какие функции вертикального пылесоса, по мнению пользователя портала iXBT.com, - самые полезные.

Верхнее расположение корпуса. Такой пылесос проще поднять, и вам будет легче им управлять во время уборки. Кроме того, у него есть ручной режим, благодаря которому вы сможете пылесосить мебель либо салон автомобиля.

Встроенный аккумулятор. И лучше всего брать модели с комбинированным питанием, так как у пылесосов с питанием исключительно от АКБ обычно небольшая мощность всасывания.