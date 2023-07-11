Самые полезные функции вертикальных пылесосов

Самые полезные функции вертикальных пылесосовВозможно, вы о них не знали
Вертикальный пылесос компактнее и удобнее, чем обычный. К тому же у него есть ряд функций, которые облегчают жизнь любому пользователю.
Вот какие функции вертикального пылесоса, по мнению пользователя портала iXBT.com, - самые полезные.
Верхнее расположение корпуса. Такой пылесос проще поднять, и вам будет легче им управлять во время уборки. Кроме того, у него есть ручной режим, благодаря которому вы сможете пылесосить мебель либо салон автомобиля.
Встроенный аккумулятор. И лучше всего брать модели с комбинированным питанием, так как у пылесосов с питанием исключительно от АКБ обычно небольшая мощность всасывания.
Кнопка включения. Эта особенность может быть полезна, если вы берёте пылесос для локальной уборки.
Бесконтактная очистка контейнера. Для этого вам нужно всего лишь нажать одну кнопку.
Вертикальная парковка. За счёт этого вертикальный пылесос не занимает много места в квартире.