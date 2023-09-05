Бытовая техника
18:43, 05 сентября 2023
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Шесть самых полезных функций у посудомоечной машины

Ради них стоит покупать это устройство

Если вы собираетесь приобрести посудомоечную машину, то обратите внимание, чтобы у неё были эти функции.

Защита от детей. Если случайно открыть включенную посудомоечную машину, то вас может обдать горячим паром. И для ребёнка это может быть вообще опасно. Благодаря этой функции дверца посудомойки будет блокироваться.

Быстрая сушка. Существует быстрая сушка с вентилятором и с открыванием двери. Второй вариант самый распространённый, но первый будет практичнее.

Подключение к горячей воде. Многие посудомоечные машины подключаются только к холодной воде, которая затем нагревается. Но у такого способа есть несколько недостатков: образование накипи, больший расход электричества, увеличение длительности работы устройства.

Шесть самых полезных функций у посудомоечной машины
© Whirlpool

Самоочистка. За счёт автоматического фильтра остатки еды будут измельчаться и уходить в слив. Правда, такие фильтры довольно громко работают.

Лоток для приборов. Благодаря этому вы не будете постоянно собирать столовые приборы со дна посудомоечной машины.

Предварительное замачивание. Это позволяет эффективнее отмывать посуду.

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