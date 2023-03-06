Скоро в магазинах вам начнут предлагать бытовую технику CHiQ. Стоит ли её покупать

Скоро в магазинах вам начнут предлагать бытовую технику CHiQ. Стоит ли её покупатьУ CHiQ может сложиться интересная судьба
На российский рынок выходит новый бренд бытовой техники из Китая — CHiQ. Под этой маркой будут продаваться холодильники, морозильные камеры и стиральные машины. Чего ожидать от новинок?
Фото: CHiQ
Бренд CHiQ принадлежит корпорации Changhong — Meiling. Как уточнили в «Марвел-Дистрибуции», компания входит в топ-5 крупнейших китайских производителей бытовой техники.
Техника будет продаваться на маркетплейсах Ozon и Wildberries, в сети розничных магазинов «Всёсмарт», а также через некоторых региональных партнёров дистрибьютора. Стоимость холодильников составит от 33 тысяч рублей, стиральных машин — от 20 тысяч, морозильных камер — от 15 тысяч.
Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, конкурировать с уже присутствующими в России брендами холодильников и стиральных машин CHiQ придётся лишь в среднем и флагманском сегментах. Сейчас рыночная доля бюджетной бытовой техники поделена между белорусскими и российскими брендами (Atlant, Nordfrost), итальянским Candy, турецким Arçelik (Beko). При этом российские покупатели ценят «китайский премиум» в бытовой технике. Как считает Харитонов, если CHiQ смогут удержать цены ниже, чем у Haier или Gorenje, то смогут закрепиться на российском рынке.
Дистрибьютор говорит, что в случае хороших продаж CHiQ может расширить ассортимент предлагаемых в России товаров. Но Харитонов придерживается мнения, что успех нового бренда в сегменте телевизоров и мониторов в РФ маловероятен.
Российский рынок растёт за счёт перехода на доступные (~20-25 тысяч за 55” 4K-модели) телевизоры с большими диагоналями. Это, как правило, телевизоры на базе операционных систем «Салют ТВ» и «Яндекс.ТВ» (совместимые с Android-приложениями системы с сервисами Сбера и Яндекса), в которых бренд самого телевизора не играет существенной роли — покупатели бюджетных моделей «умных» телевизоров выбирают прежде всего характеристики и экосистему, а также возможность использовать приложения для Android TV.
В среднем ценовом сегменте CHiQ не сможет конкурировать по цене с уже закрепившимися на рынке китайскими конкурентами TCL, Hisense, Xiaomi и Philips (бренд принадлежит производителю TPV Technology, Гонконг). В премиальном сегменте покупатели сохраняют лояльность параллельно импортированным телевизорам LG и Samsung, невзирая на цену. Но количество таких покупателей снижается и на сегодня доля корейских брендов в продажах телевизоров в РФ составляет порядка 5%.
На рынке мониторов, отмечает Харитонов, CHiQ тоже вряд ли достигнет успеха. Люди будут предпочитать покупать тайваньские мониторы AOC и Acer, а также Philips. Помимо этого есть MSI, Xiaomi, Huawei и Asus. Среди бюджетных моделей лидируют китайские «бренды-однодевки», а также DEXP в сети ритейлера DNS, Digma и Starwind в сети «Ситилинк».
Таким образом, без локализации или демпинга мониторы CHiQ не смогут занять сколь-либо заметную рыночную долю в РФ, подытоживает Харитонов.