Скоро в магазинах вам начнут предлагать бытовую технику CHiQ. Стоит ли её покупать

Бренд CHiQ принадлежит корпорации Changhong — Meiling. Как уточнили в «Марвел-Дистрибуции», компания входит в топ-5 крупнейших китайских производителей бытовой техники.

Техника будет продаваться на маркетплейсах Ozon и Wildberries, в сети розничных магазинов «Всёсмарт», а также через некоторых региональных партнёров дистрибьютора. Стоимость холодильников составит от 33 тысяч рублей, стиральных машин — от 20 тысяч, морозильных камер — от 15 тысяч.

Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, конкурировать с уже присутствующими в России брендами холодильников и стиральных машин CHiQ придётся лишь в среднем и флагманском сегментах. Сейчас рыночная доля бюджетной бытовой техники поделена между белорусскими и российскими брендами (Atlant, Nordfrost), итальянским Candy, турецким Arçelik (Beko). При этом российские покупатели ценят «китайский премиум» в бытовой технике. Как считает Харитонов, если CHiQ смогут удержать цены ниже, чем у Haier или Gorenje, то смогут закрепиться на российском рынке.

Дистрибьютор говорит, что в случае хороших продаж CHiQ может расширить ассортимент предлагаемых в России товаров. Но Харитонов придерживается мнения, что успех нового бренда в сегменте телевизоров и мониторов в РФ маловероятен.