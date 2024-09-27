Сначала блокировка чужих картриджей, теперь это: HP представила ИИ для принтеров

По словам HP, которая, к слову, в прошлом году выпустила прошивку для принтеров, блокирующую печать при обнаружении неоригинального картриджа, эта функция может обнаружить нежелательный контент, такой как реклама или «нерелевантный текст», и напечатать только необходимую информацию, что «позволит сэкономить время, бумагу и чернила».

Несмотря на использование слова «искусственный интеллект» в названии, мало что говорит о том, что за этой функцией стоит ИИ или машинное обучение. Технология просто реорганизует содержимое страницы для печати — задача, которая уже давно решается обычным ПО.

В анонсе HP также говорится о поддержке текстовых запросов, которые интерпретирует «ИИ», но критики все равно сомневаются в функционале обновления.