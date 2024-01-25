Собираетесь брать бюджетный телевизор с 4К? Тогда вам нужно знать об этих ограничениях

Формат Full HD появился в 2007 году. Он имеет соотношение 1920x1080 и может обозначаться как 1080p.

Что касается 4К, то этот видеоформат был утверждён официально в 2012 г. Термины вроде Ultra High-Definition, UHD, Ultra HD для этого формата использоваться стали с 2014 г. Соотношение сторон в этом случается равняется 3840x2160.

Также для нормального просмотра контента в 4К вам понадобится интернет со скоростью не менее 30 Мбит/сек. При этом поддержка Full HD осуществляется уже при 8 Мбит/сек.