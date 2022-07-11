Собираетесь покупать весы? Вот что вам нужно учитывать

Существуют разные виды напольных весов. Обычно их разделяют на диагностические, простые и умные. Кроме того, есть весы электронные, а есть механические.

Достоинствами механических весов считаются цена, прочность (способны выдержать до 250 кг), отсутствие потребности в зарядке или в источнике питания. Среди недостатков - изнашиваемость пружины (которая расположена внутри устройства и помогает измерять вес) и ограниченное количество функций (лишь измерение веса).

Электронные весы могут довольно точно измерять массу тела, однако для них нужно покупать батарейки. Стоят такие модели тоже дороже, чем механические. Из разновидностей электронных напольных весов выделяют диагностические (могут, например, рассчитать индекс массы тела), обычные (просто измеряют вес) и умные (ими можно управлять через смартфон). Нужно знать, что пользоваться умными и диагностическими можно далеко не всем: к примеру, не рекомендуется это беременным и детям в возрасте до 6 лет.

Если вы выбираете напольные весы, то обязательно обратите внимание на пять характеристик.