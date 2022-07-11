Собираетесь покупать весы? Вот что вам нужно учитывать

Собираетесь покупать весы? Вот что вам нужно учитыватьЕсть множество важных параметров
Существуют разные виды напольных весов. Обычно их разделяют на диагностические, простые и умные. Кроме того, есть весы электронные, а есть механические.
Достоинствами механических весов считаются цена, прочность (способны выдержать до 250 кг), отсутствие потребности в зарядке или в источнике питания. Среди недостатков - изнашиваемость пружины (которая расположена внутри устройства и помогает измерять вес) и ограниченное количество функций (лишь измерение веса).
Электронные весы могут довольно точно измерять массу тела, однако для них нужно покупать батарейки. Стоят такие модели тоже дороже, чем механические. Из разновидностей электронных напольных весов выделяют диагностические (могут, например, рассчитать индекс массы тела), обычные (просто измеряют вес) и умные (ими можно управлять через смартфон). Нужно знать, что пользоваться умными и диагностическими можно далеко не всем: к примеру, не рекомендуется это беременным и детям в возрасте до 6 лет.
Если вы выбираете напольные весы, то обязательно обратите внимание на пять характеристик.
Первая - материал корпуса весов. Чаще всего вы можете встретить весы из дерева, пластика, стекла, металла. Считается, что комфортнее всего ощущаются деревянные и пластиковые.
Второй пункт - это прочность. Если у вас большой вес, то узнайте максимальную грузоподъёмность. Чаще всего она равняется 130-150 кг.
Третий параметр - погрешность. Электронные (если они качественные) могут ошибаться на 100 г, а вот механические - на 1,5 кг.
Далее идёт влагостойкость. Эта характеристика важна, если вы собираетесь поставить весы в ванной.
Последнее - это единицы измерения. Обратите на них внимание, чтобы потом не переводить фунты в килограммы.
Помимо этого, перед покупкой стоит ознакомиться с отзывами. Сам автор предпочитает отказываться от весов и других устройств, оценка которых меньше 4.