Sonos уже 2 года не может исправить «смерть» саундбаров Arc

Несмотря на эти сообщения, компания Sonos продолжает работать над воспроизведением проблемы для ее устранения. Пользователи выражают недовольство, некоторые из них описывают шум скорее как «звон», чем как хлопок.

Sonos признает наличие проблемы, объясняя ее нарушением совместимости при подключении Arc к определенным комбинациям потоковых устройств и телевизоров при воспроизведении контента Dolby Atmos.

Компания активно ищет первопричину и взаимодействует со сторонними производителями для поиска решения. Тем временем некоторые пользователи пытаются найти обходные пути, но окончательное решение пока не представлено.