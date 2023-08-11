Sonos уже 2 года не может исправить «смерть» саундбаров Arc

Sonos уже 2 года не может исправить «смерть» саундбаров ArcА стоят они, отметим, тысячу долларов
Владельцы саундбара Sonos Arc стоимостью $900 уже достаточно давно сообщают о постоянной проблеме «громкого хлопка» с последующим пропаданием звука. Эта проблема существует уже более двух лет, и пользователи жалуются на нее на различных платформах. Но компания с этим, либо не хочет, либо не может ничего сделать.
Несмотря на эти сообщения, компания Sonos продолжает работать над воспроизведением проблемы для ее устранения. Пользователи выражают недовольство, некоторые из них описывают шум скорее как «звон», чем как хлопок.
Sonos признает наличие проблемы, объясняя ее нарушением совместимости при подключении Arc к определенным комбинациям потоковых устройств и телевизоров при воспроизведении контента Dolby Atmos.
Компания активно ищет первопричину и взаимодействует со сторонними производителями для поиска решения. Тем временем некоторые пользователи пытаются найти обходные пути, но окончательное решение пока не представлено.