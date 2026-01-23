Бытовая техника
Опубликовано 23 января 2026, 19:27
1 мин.

Sony вернулась к винилу: анонсированы новые проигрыватели

От $400
Sony анонсировала новые проигрыватели виниловых пластинок — впервые за несколько лет. В линейку вошли: более доступная PS-LX3BT по цене около $400 и продвинутая PS-LX5BT за $500.
Sony вернулась к винилу: анонсированы новые проигрыватели

© Sony

Обе рассчитаны на простое использование и поддерживают как проводное подключение, так и Bluetooth.

Оба проигрывателя работают в полностью автоматическом режиме: одной кнопкой запускается вращение пластинки, игла аккуратно опускается, а по окончании воспроизведения автоматически возвращается на место. Прозрачная крышка защищает пластинку от пыли и при этом позволяет видеть винил.

PS-LX3BT

© Sony

Модели оснащены встроенным переключателем выходного сигнала. Также предусмотрен USB-разъём, с помощью которого винил можно оцифровать и сохранить на компьютер.

Основные различия между моделями — в деталях конструкции. У PS-LX5BT более точный звукосниматель, съёмные аудиокабели и алюминиевый диск с резиновой подкладкой, которая снижает вибрации. В этой версии также используются более качественные электронные компоненты для уменьшения шума.

PS-LX3BT уже доступен для предзаказа и поступит в продажу в феврале, PS-LX5BT появится в апреле.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#SONY
,
#музыка
,
#винил