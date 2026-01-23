Sony вернулась к винилу: анонсированы новые проигрыватели

Модели оснащены встроенным переключателем выходного сигнала. Также предусмотрен USB-разъём, с помощью которого винил можно оцифровать и сохранить на компьютер.

Основные различия между моделями — в деталях конструкции. У PS-LX5BT более точный звукосниматель, съёмные аудиокабели и алюминиевый диск с резиновой подкладкой, которая снижает вибрации. В этой версии также используются более качественные электронные компоненты для уменьшения шума.

PS-LX3BT уже доступен для предзаказа и поступит в продажу в феврале, PS-LX5BT появится в апреле.