Список МФУ, в которых перестанет работать сканер, если не будет чернил в принтере

Список МФУ, в которых перестанет работать сканер, если не будет чернил в принтереИски уже поданы
Некоторые МФУ таких компаний, как HP и Canon, сталкиваются с коллективными исками в связи с противоречивой практикой компаний. Эти принтеры требуют картриджи для выполнения функций, не связанных с печатью, таких как сканирование и отправка факсов, хотя чернила для этих задач не требуются.
Пользователи выражают недовольство такой практикой, поскольку она вынуждает их покупать чернила, даже если они не собираются печатать. Судебные иски свидетельствуют о недостаточной прозрачности маркетинга и рекламы принтеров, когда компании часто не сообщают потребителям об этих ограничениях.
МФУ HP, которые подвержены этой проблеме:
HP Deskjet 2755e
HP DeskJet 3755
HP DeskJet 4155e
HP ENVY 6055e
HP ENVY 6075
HP ENVY 6455
HP ENVY Pro 6475
-HP OfficeJet 250 Mobile
Несмотря на юридические проблемы и жалобы клиентов, некоторые производители принтеров продолжают защищать эту практику, делая акцент на семантике и лазейках, а не на удовлетворении потребностей клиентов.
У Canon этому подвержены такие принтеры, как:
MAXIFY GX7020
MAXIFY GX6020
PIXMA TS3520
PIXMA G3260
PIXMA G7020
PIXMA G2260
PIXMA MX330
Но уточним, что списки на этих моделях не заканчиваются, более полные вы сможете найти в источнике, либо, перейдя по ссылке.