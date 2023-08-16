Бытовая техника
16:10, 16 августа 2023
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Список МФУ, в которых перестанет работать сканер, если не будет чернил в принтере

Иски уже поданы

Некоторые МФУ таких компаний, как HP и Canon, сталкиваются с коллективными исками в связи с противоречивой практикой компаний. Эти принтеры требуют картриджи для выполнения функций, не связанных с печатью, таких как сканирование и отправка факсов, хотя чернила для этих задач не требуются.

Пользователи выражают недовольство такой практикой, поскольку она вынуждает их покупать чернила, даже если они не собираются печатать. Судебные иски свидетельствуют о недостаточной прозрачности маркетинга и рекламы принтеров, когда компании часто не сообщают потребителям об этих ограничениях.

МФУ HP, которые подвержены этой проблеме:

  • HP Deskjet 2755e

  • HP DeskJet 3755

  • HP DeskJet 4155e

  • HP ENVY 6055e

  • HP ENVY 6075

  • HP ENVY 6455

  • HP ENVY Pro 6475

-HP OfficeJet 250 Mobile

Несмотря на юридические проблемы и жалобы клиентов, некоторые производители принтеров продолжают защищать эту практику, делая акцент на семантике и лазейках, а не на удовлетворении потребностей клиентов.

У Canon этому подвержены такие принтеры, как:

  • MAXIFY GX7020

  • MAXIFY GX6020

  • PIXMA TS3520

  • PIXMA G3260

  • PIXMA G7020

  • PIXMA G2260

  • PIXMA MX330

Но уточним, что списки на этих моделях не заканчиваются, более полные вы сможете найти в источнике, либо, перейдя по ссылке.

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