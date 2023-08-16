Список МФУ, в которых перестанет работать сканер, если не будет чернил в принтере

Пользователи выражают недовольство такой практикой, поскольку она вынуждает их покупать чернила, даже если они не собираются печатать. Судебные иски свидетельствуют о недостаточной прозрачности маркетинга и рекламы принтеров, когда компании часто не сообщают потребителям об этих ограничениях.

МФУ HP, которые подвержены этой проблеме:

HP Deskjet 2755e

HP DeskJet 3755

HP DeskJet 4155e

HP ENVY 6055e

HP ENVY 6075

HP ENVY 6455

HP ENVY Pro 6475

-HP OfficeJet 250 Mobile

Несмотря на юридические проблемы и жалобы клиентов, некоторые производители принтеров продолжают защищать эту практику, делая акцент на семантике и лазейках, а не на удовлетворении потребностей клиентов.

У Canon этому подвержены такие принтеры, как:

MAXIFY GX7020

MAXIFY GX6020

PIXMA TS3520

PIXMA G3260

PIXMA G7020

PIXMA G2260

PIXMA MX330

Но уточним, что списки на этих моделях не заканчиваются, более полные вы сможете найти в источнике, либо, перейдя по ссылке.